ロッキーズのウォーレン・シェイファー監督が12日（日本時間13日）、報道陣の取材に対応し、オリオールズからFAで加入した菅野智之投手（36）について語った。日米で経験豊富な右腕の加入に「究極のプロフェッショナルであることを期待する」と語り「ストライクゾーンを確実に攻めることを期待する」と制球力の高さにも期待した。また「これまでの人生と同じく、5日ごとにマウンドに立つことを期待する」と登板間隔について