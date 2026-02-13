女子5000メートル滑走するフランチェスカ・ロロブリジダ。今大会2個目の金メダルを獲得した＝ミラノ（共同）12日のスピードスケート女子5000メートルはロロブリジダ（イタリア）が6分46秒17で3000メートルに続き、今大会2個目の金メダルを獲得した。コナイン（オランダ）が0秒10差の2位で、ビクルント（ノルウェー）が3位。日本選手は出場していない。（共同）