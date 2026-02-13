ミラノ・コルティナオリンピック™で、ウクライナの代表選手がロシアによる侵攻で亡くなった選手の写真をあしらったヘルメットの競技での着用を求め、大会への出場が認められなかったことについて、IOC＝国際オリンピック委員会の会長が「解決策を見つけられなかった」と涙ながらに語りました。IOCコベントリー会長「残念ながら解決策を見つけることができませんでした。彼のレースを見たかったです」競技直前にヘラスケビ