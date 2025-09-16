2月5日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手にインタビューした模様を放送した。MLBに挑戦する今井達也投手への想い、オフに取り組んだウエイトトレーニングの意図と効果について訊いた。 ――今年はどんな気持ちで春季キャンプに入られましたか？源田「2月1日からみんなでユニフォームを着てできるのを楽しみにしていたので、初日からすごく充実しています」 ̵