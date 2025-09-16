NY株式12日（NY時間12:06）（日本時間02:06） ダウ平均49576.19（-545.21-1.09%） ナスダック22720.84（-345.63-1.50%） CME日経平均先物56835（大証終比：-605-1.06%） 欧州株式12日終値 英FT100 10402.44（-69.67-0.67%） 独DAX 24852.69（-3.46-0.01%） 仏CAC40 8340.56（+27.32+0.33%） 米国債利回り 2年債 3.464（-0.046） 10年債 4.125（-0.047） 30年債 4.768