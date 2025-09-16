きょうのユーロドルは１．１８ドル台後半での上下動が続いている。一方、ユーロ円は下げが続き」、一時１８０円台に下落。１００日線が１８０．７０円付近に来ているが、その水準に顔合わせしている。 引き続きユーロはドルの動向に左右されているが、アナリストは、ユーロ圏のファンダメンタルズはユーロに支援的だと指摘している。ＥＣＢは先週、中銀預金金利を２％に据え置き、インフレ動