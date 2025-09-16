◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ スウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)日本は予選リーグ初戦で強豪スウェーデンに対して黒星スタートとなりました。第3エンドは有利な後攻で複数得点を狙いますが、1点にとどまり再び先攻へ。続くエンドでは一挙3点を許し、離されました。世界ランク4位のスウェーデンは、2006年トリノ大会から5大会連続メダル獲得の強豪。元日本代表の市川美余さんは「結