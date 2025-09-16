ドジャースがマックス・マンシー内野手（35）と27年シーズンの1年間の契約延長を結んだことを発表した。ドジャースは「1年間の1000万ドルの保証付き契約延長で合意した。これには2027年シーズンの700万ドルの年俸と2028年の1000万ドルの球団オプションが含まれる」と契約延長したことを発表した。マンシーは昨季100試合に出場し、打率.243、出塁率.376、長打率.470、本塁打19、67打点を記録。ポストシーズンでは3本塁打を放