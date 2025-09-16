フィギュアスケート男子シングルに出場する佐藤駿選手が12日、翌日のフリースケーティング(FS)の前に前日練習を終えて、取材に応じました。今大会が初のオリンピックとなる佐藤選手。ここまでフィギュアスケート団体決勝のフリーでは、ノーミスの演技で194.86点の自己ベストを記録し、銀メダル獲得に貢献しました。現地10日に行われたシングルのショートプログラム(SP)では、4回転トウループで着氷が乱れ88.70点。9位につけていま