◆ミラノ・コルティナ五輪▽第７日（１２日）ウクライナのゼレンスキー大統領は１２日、同国のスケルトン男子代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチチが失格となったことについて、ＳＮＳに投稿した。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は、ロシアによる侵攻で命を落とした母国のアスリートたちの顔を描いたヘルメットを着用して競技することが選手の表現に関するガイドラインに違反すると判断し、ヘラスケビッチを失格処分として