水産庁九州漁業調整事務所（福岡市）は１３日、長崎県五島市・女島沖の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で発見した中国の漁船（１１人乗船）を拿捕（だほ）し、船長のチォンニエンリー容疑者（４７）を漁業主権法違反（立ち入り検査忌避）容疑で現行犯逮捕したと発表した。逮捕は１２日付。水産庁による外国漁船の拿捕は昨年５月の台湾船以来で、中国船は２０２２年以来。