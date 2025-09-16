２月１２日、掛川市の市道で、バイクに乗っていた69歳の男性が道路外に逸脱し転倒する事故がありました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。 １２日午後５時すぎ、近隣住民から消防に「男性がバイクの下敷きになって倒れている」と通報がありました。警察によりますと、男性が転倒したのは、掛川市上土方嶺向の高天神城跡につながる傾斜のある道路で、法面に逸脱し転倒したということです。 男性は搬送先の病院で死亡が