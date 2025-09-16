ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。メジャー２年目を新天地のロッキーズで迎えることになった右腕は「そんなに大きいことは言えないですけど、去年１年間戦ってみて、本当に見えた部分もある。ホームランの数も言われたけど、１年間を振り返ってみて半分とは言わないけど、結構な数