「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−８スウェーデン」（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）テレビ朝日の中継に、１８年平昌、２２年北京両五輪メダリスト、ロコ・ソラーレの吉田知那美（３４）が出演し反響を呼んだ。日本は悔しい負けとなってしまったが、「全然日本は悪く無いです。ほんのちょっとのミスがスウェーデンより悪いタイミングできてしまったのが敗因。ここからどう修正で