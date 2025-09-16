【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子の公式練習が行われ、１１日（日本時間）の混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）、今大会メダル２つを獲得している丸山希（北野建設）、ベテラン伊藤有希（土屋ホーム）、２大会連続出場の勢藤優花（オカモトグループ）の４人が、ラージヒルで初飛びを行った。１回目に日本勢の一番手で登場した伊藤が魅せた。低い助走姿勢から飛び出すと、