ドジャースは１２日（日本時間１３日）、マックス・マンシー内野手（３５）と２７年シーズンまで契約を延長したことを発表した。マンシーは昨年１１月に、年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円＝契約時のレート）の契約オプションを行使し、２６年シーズンもドジャースに残留することを発表。この日は２７年が７００万ドル（約１１億円）の１年契約となり、２８年は球団がオプション（選択権）を持って、行使した場合は年