ドジャースは12日（日本時間13日）、マックス・マンシー内野手と1年総額1000万ドル（約15億2000万円）の契約延長で合意したと発表した。契約は2027年シーズンの年俸700万ドル（約10億7000万円）が保証され、2028年には1000万ドルの球団オプションが付く。マンシーは昨季100試合に出場し、打率.243、19本塁打、67打点を記録した。出塁率.376、長打率.470を記録し、高い出塁能力と長打力で打線を支えた。ポストシーズンでは3本塁