ミラノ・コルティナオリンピックで、戦争犠牲者の追悼ヘルメットで失格となったウクライナの選手が、「メダルの夢を奪われた」と心境を語りました。スケルトン男子に出場予定だったウクライナ代表・ヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットを着用する構えを崩さず、12日の競技直前に失格となりました。ヘラスケビッチ選手はIOC＝国際オリンピック委員会による失格の処分について、「自分がどう規則に