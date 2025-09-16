オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。今後の動きについては「明日ブルペン入って…明後日投げて」と連日のブルペン入りを示唆。また「週明けに一回ライブBPやって、っていうイメージです」と16日にライブBPを予定していることを明かした。その後は3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて帰国し「宮