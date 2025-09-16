◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）初出場の山田が、1回目に90・25点を叩き出し、日本勢2番手となる3位で決勝に進出。クールな19歳が持ち味の独創的なルーティンで場内を沸かせ、「独特の緊張感はあったが、比較的楽しくできたかな。自分が思い描くルーティンができたのは、凄く大きかった」と笑みを浮かべた。逆スタンスで背中側に回り、