◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）3大会連続出場の戸塚が、日本勢トップの2位で決勝進出。「思ったよりレベルが高く、予定していた回転数より多く回したが、うまくまとめ切れた」と大きくうなずいた。1回目の85・50点でも予選突破には十分だったが、2回目は5発目をトリプルコーク1440を放つなど、4年前なら決勝レベルのルーティンで90点