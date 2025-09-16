エンゼルス・菊池も初日から全開だ。アリゾナ州テンピでキャンプイン。いきなりライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、最速97マイル（約156キロ）をマークして打者13人に2安打、1四球、2三振だった。「良かったんじゃないですかね。スピードが出ていればあとは精度を高めていくだけ」。目を引いたのは新球ナックルカーブ。49球中13球投げ、5つの空振りを誘い、見逃し三振も奪った。「僕が投げる試合は8、9人が右バッター。