◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日コルティナ・カーリング五輪競技場）五輪の初戦という特別な緊張感があったのかもしれない。相手を追い詰めるシーンが少なかったし、第4エンドで3点取られてから流れを取り戻すことができなかった。特に3点差をつけられた直後の第5エンドでブランクエンドを狙ったショットを失敗し、1点スチールされたのが大きなダメージになった。4人とも体