◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）男子ハーフパイプ予選は11日、リビーニョ・スノーパークで行われ、4大会連続出場で22年北京大会王者の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が85・50点の7位で、13日（日本時間14日）の決勝進出を決めた。1月17日のW杯第5戦決勝で転倒し、腸骨と鼻骨の2カ所を骨折してから25日。超人的かつ奇跡的な回復とパフォ