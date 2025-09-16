男子SPで2位発進となった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、新たな“勝負服”で逆転金メダルを目指す。11日に競技会場に隣接するリンクで調整し、新たに組み込む4回転フリップを着氷。構成には入れない4回転ループを「メディアの人が多かったので」と遊び感覚で跳んで着氷させるほど、状態の良さをうかがわせた。首位のマリニン（米国）と5・09点差で迎えるフリー。「トゥーランドット」を新衣装で演じることを明か