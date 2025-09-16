ドジャース・大谷のレアショットが披露された。コーセーが、スキンケアブランド「雪肌精」の新CMを公開。サングラス姿でホースで水をまくシーンなどがあるCMが13日から放映される。また、DUNLOPも大谷が出演する次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHROWEATHER」の新CMが16日から放映されると発表。こちらは運転する姿などが収められている。