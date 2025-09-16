WBCに出場するバッテリー組の集合日となった11日、ドジャース・大谷、佐々木、新加入の守護神候補ディアスらがキャンプ地で自主練習を行った。大谷はメディシンボールやプライオボールを使っての「壁当て」を入念に行い、シャドーピッチングではテイクバック時のトップの位置を何度も確認。DH登録となったWBC出場後、3年ぶりに開幕から二刀流で迎えるシーズンへ、精力的に汗を流した。（グレンデール・柳原直之）