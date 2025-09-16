◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）不利な1番滑走をはね返し、平野流は87・50点の5位で突破。「1番は初めて。凄く緊張したが、特別感があって良かった」と振り返った。1回目は着地に乱れが出たこともあったが、採点の基準となることもあり、80・50点とやや抑えられ気味に。その後は後続に次々と抜かれた中で、2回目は難度も精度も上げたル