ワシントンを訪れている赤沢経済産業大臣は、日本からアメリカへの5500億ドルの投資をめぐり、トランプ政権の商務長官と会談しました。記者「赤沢大臣が到着しました。これからラトニック長官と会談します」赤沢大臣は12日、首都・ワシントンの商務省を訪れ、ラトニック商務長官と会談しました。去年の日米の関税協議では、日本側がアメリカへ総額5500億ドルを投資することで合意していて、第1号案件の決定に向け、閣僚同士で詰め