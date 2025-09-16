ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。３５歳にしてメジャーに渡った昨季は、オリオールズで１０勝１０敗、防御率４・６４。チームが地区最下位に沈む中で、先発投手として存在感を示した。オフにはＦＡとなって所属チームがなかなか決まらなかった中で、キャンプイン２日前の１０日（