◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】男子フリー（１３日＝日本時間１４日）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が、調整を行った。フリープログラム「火の鳥」をかけ、冒頭の４回転ルッツはわずかに着氷が乱れ、続く４回転フリップは転倒。ただ４回転―３回