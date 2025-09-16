岡山・南区福吉町 13日午前0時25分ごろ、岡山市南区福吉町の住宅から火が出ていると消防に119番通報がありました。午前1時現在、消防が消火活動を行っています。消防によりますと、2階建ての住宅が燃えているとのことです。けが人の有無は分かっていません。