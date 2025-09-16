オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。新天地での背番号が「11」となったことに「19番が良かったんですけど、ブラックさん（監督）の…永久欠番みたいな感じだったので、そこはダメだと言われて。なじみのある11番になりました」と経緯を明かした。また、巨人やオリオールズのチームカラーだったオレンジから紫のユニフォームに袖を通