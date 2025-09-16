東京・小平市の路上で13日夜、男性が何者かにいきなり刃物で切りつけられ腕に軽いけがをしました。13日午後7時前、小平市上水南町の路上で、通行人の男性から「人が刃物で左腕を刺された」と110番通報がありました。警視庁によりますと、50代の男性が歩いて買い物に向かう途中に前にいた人を追い抜いたところ、その人物にいきなり叫ばれ、持っていた刃物のようなもので切りつけられたということです。男性は左腕に軽いけがをしまし