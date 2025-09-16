オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することについて問われると「その準備もしっかりしてきましたし、本当に責任のある場所なんで、しっかり結果を残せるように頑張っていきたい」と意気込みを語った。今季はWBCに加えて新チームへの適応など、昨季以上に大変