ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、ミラノ・コルティナオリンピックでロシア侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットを着用しようとして失格になった選手に勲章を授与すると発表しました。この問題は、スケルトン男子代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手がロシア軍の侵攻で亡くなったアスリートたちの姿を描いたヘルメットを競技で着用しようとして失格になったもので、処分を巡ってはウクライナ国内外で波紋が広がっています。