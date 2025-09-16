オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。メジャー1年目の昨季はオリオールズで1年間先発ローテーションを守り、日本選手で10人目となるメジャー1年目での10勝を達成し「去年1年間戦ってみて見えた部分もあります」と振り返った。ただ、被本塁打33という数字には「1年振り返った時に半分とは言わないですけど結構な数は防げたんじゃない