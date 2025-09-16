相撲観客席での姿が「えらい美人がいる」と話題の好角家タレント、山根千佳が１２日、自身のインスタグラムを更新。意外な場所に登場した。プロ野球沖縄キャンプ２０２６のファンアンバサダーに任命されたことを明かし、楽天キャンプを訪問した様子を投稿した。かつて仙台放送「スポルたん！」のＭＣをしていたことを明かし、「そこから野球を深く知り、野球が大好きになりました！！」と明かし、カラフルなユニホーム姿で球場