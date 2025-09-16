プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き」 「ジャガイモの煮物」 「大根と油揚げのみそ汁」 の全3品。 魚の竜田揚げにジャガイモの煮物とみそ汁を添えたヘルシーな献立です。【主菜】片栗粉と少ない油で簡単！ブリの竜田揚げ焼き ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：343Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分）