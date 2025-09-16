オリオールズからFAでロッキーズに加入した菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、球団のクラブハウスで取材対応を行った。同球団の決め手について問われると「一番、僕のピッチングを評価してくれたと思ってますし、まだまだ改善の余地があるっていうことで、はい、ここでプレーしてみたいなと思いました」と明かした。また、本拠地クアーズ・フィールドは気圧が低く打球が飛びやすいため「打者天国」や「投手の墓」と