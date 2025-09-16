アリゾナ州スコッツデールでキャンプインロッキーズの菅野智之投手は12日（日本時間13日）、アリゾナ州スコッツデールのキャンプ施設でキャンプ初日を迎えた。練習前に報道陣の取材に応じ、「一番、僕のピッチングを評価してくれましたと思っています。まだまだ改善の余地がある。ここでプレーしたいなと思いました」と話した。キャンプイン間近の去就決着となった。「焦りもなかったですし、まぁどの道、野球をやることに変わ