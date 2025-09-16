【ユニクロ】から登場した、国内外で活躍する人気アーティスト長場雄とのコラボスウェット。@haltogo_styleさんは「発売前から話題になっていましたが、実物は想像を上回るお洒落さ」と太鼓判を押しています。現在は値下げされているので、気になっていた人はチェックしておきたいところ。ベスト合わせやシャツをレイヤードした着こなしも必見です。 着るだけで気分がほぐれそうな大人スウェット 【ユニクロ】