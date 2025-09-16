中道改革連合の新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙には2人が立候補し、13日午後、投開票が行われます。代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官、階猛氏と立憲の元幹事長、小川淳也氏の二人です。階猛氏「現役世代も安心できる新たな社会保障モデル。現実的な外交防衛政策。これによって国民の安心と安定と安全の未来に導く。政治のセンターラインを作り上げていきたい」小川淳也氏「定期的な政権交代で政治の浄