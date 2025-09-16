１２日午前９時４０分頃、富山県立山町芦峅寺（あしくらじ）の剱岳・八ッ峰（標高約２６００メートル）で雪崩が発生し、登山中だった富山市上野の男性（３０）が巻き込まれて約７００メートル滑落した。男性は消防ヘリに救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。県警上市署によると、男性は３日に３人で長野県大町市から入山し、１７日に下山する予定だった。雪崩発生時、同行者２人は離れた場所にいて無事だった。現場