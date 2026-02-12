「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース・堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダル。悲願の金メダルはならなかった。試合後は元フリースタイルスキーで平昌五輪にも出場した妻、輝紗良さんと２ショット撮影。堀島は「まずは一旦、お疲れ様ということと。この先も家族という時間は続くので、これからもよろしくお願い