【RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー】 9月下旬 発売予定 価格：6,600円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー」をタカラトミーモールにて2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は6,600円。