日産自動車は、2025年度の最終的な損失が6500億円の赤字になるとの見通しを明らかにしました。トランプ関税の影響のほか、工場の閉鎖など構造改革の費用を見込んだものです。前年の最終赤字は6708億円で、2年連続の巨額赤字となる見通しです。エスピノーサ社長は「想定通りだ」とした上で、今後は人員削減を進めるなど立て直しを急ぐ考えです。