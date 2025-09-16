元ＡＫＢ４８で俳優の大島優子が、旅行予約サイト「じゃらんｎｅｔ」の新ＷｅｂＣＭに出演することが１３日、分かった。「予約するもの」「いい旅親と旅行」の２篇に出演。１５日から配信がスタートする。現在は２児の母で、育児優先の生活を送っている大島は「予約−」篇ではママ役として出演。撮影時も“ママの顔”をのぞかせ、共演する子役の男の子に積極的に話しかけたり、セリフ後もアドリブを入れて男の子の自然な笑