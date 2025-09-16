１２日のアルペンスキー女子スーパー大回転で、米国勢の金メダル第１号に輝いた滑空覇者のブリージー・ジョンソン（米国）が途中棄権に終わった後に、ボーイフレンドのコナー・ワトキンスさんから、プロポーズを受けた。ジョンソンは女子滑空で米国の金メダル１号に輝いたが、表彰式でのメダル授与からわずか数分後、喜びのあまり跳びはねた際にメダルをつなぐ金具とリボンが外て落下し、メダルを破損してしまった。悲劇から４日