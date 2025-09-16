お店で食べるイメージが強いリゾットですが、じつはフライパンひとつで手軽に作れるのをご存じですか？生のお米と具をいっしょに煮るので、意外とスピーディに完成します。今回、ご紹介するのは「豚こまとじゃがいも、玉ねぎのトマトリゾット」。具に使うのは、スーパーでおなじみの食材ばかり。トマトジュース＋玉ねぎを加えて甘酸っぱい味わいに仕上げます。世代を問わず喜ばれそうなおいしさです。ぜひ作ってみてください！『